Hatay
sınırına 30 askeri araç sevk edildi Kilis
'ten gönderilen zırhlı personel taşıyıcı askeri araçlar, sabah saat 5 sıralarında Kırıkhan
ilçesinden geçerek Hatay- Suriye
sınırına sevk edildi
HATAY - Hatay sınırına 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç sevk edildi. Hatay sınırına sevk edilmek üzere Kilis'ten gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, Kırıkhan ilçesinden Yayladağı-Suriye sınır hattına doğru hareket etti.Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kilis,Suriye,Hatay
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:58