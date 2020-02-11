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Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

11.02.2020 22:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:29Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar ve otobüslerden oluşan 60 araçlık konvoy, ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen zırhlı personel taşıyıcıları ve personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri eşlik etti. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile gecen konvoya el salladılar. - HATAY

Kırıkhan, Komando, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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