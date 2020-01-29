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Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı

Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldıTÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye- Suriye sınırına, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğu çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi.

29.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:12
sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye- sınırına, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğu çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi.
Yurt genelindeki çeşitli birliklerden sevk edilen askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri TIR'lar üzerine yüklü olan tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları ile zırhlı araçlar, Kırıkhan istikametinden Reyhanlı ilçesine geldi. Askeri araçlar buradan da Türkiye- Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Askeri araçlar arasında tank ve ZPT'ler ile kamyon ve ambulans da bulunuyor.
Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı

Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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