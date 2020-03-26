HATAY Sosyal mesafeyi korumadılar
Sosyal mesafeyi korumadılar (2)VALİLİKTEN SOSYAL MESAFE ÖNLEMİAntakya Ulus Meydanı'ndaki tarihi PTT binasının önünde, sosyal mesafe kuralını ihlal edildiğinin görülmesinin ardından Hatay Valiliği'nin talimatıyla önlem alındı.
26.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:37
Sosyal mesafeyi korumadılar (2)
VALİLİKTEN SOSYAL MESAFE ÖNLEMİ
Antakya Ulus Meydanı'ndaki tarihi PTT binasının önünde, sosyal mesafe kuralını ihlal edildiğinin görülmesinin ardından Hatay Valiliği'nin talimatıyla önlem alındı. Binanın önüne birer metre arayla polis barikatları yerleştirildi. Sırada bekleyenler bu barikatlara göre dizildi. Bina dışında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar içeriye sosyal mesafe kuralına uyularak alındı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hepimizin dikkatli olması lazım. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.
VALİLİKTEN SOSYAL MESAFE ÖNLEMİ
Antakya Ulus Meydanı'ndaki tarihi PTT binasının önünde, sosyal mesafe kuralını ihlal edildiğinin görülmesinin ardından Hatay Valiliği'nin talimatıyla önlem alındı. Binanın önüne birer metre arayla polis barikatları yerleştirildi. Sırada bekleyenler bu barikatlara göre dizildi. Bina dışında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar içeriye sosyal mesafe kuralına uyularak alındı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hepimizin dikkatli olması lazım. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA