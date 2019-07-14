14.07.2019 13:10
Haberler» Güncel» Haber

HATAY Şüpheli paketten kadın çantası çıktı

Şüpheli paketten kadın çantası çıktıHATAY'ın Antakya ilçesinde, yolda bulunan paketten şüphelenilmesi üzerine polis çağrıldı.

Şüpheli paketten kadın çantası çıktı
HATAY'ın Antakya ilçesinde, yolda bulunan paketten şüphelenilmesi üzerine polis çağrıldı. Bomba imha robotuyla patlatılan paketten, boş kadın çantası çıktı.
Şükrü Balcı Caddesi'ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde, yol üzerinde bulunan paketten şüphelenenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı. Yol ise trafiğe kapatıldı. Bomba imha robotuyla kontrollü patlatılan paketten, içi boş kadın çantası çıktı. Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından cadde, yeniden trafiğe açıldı. HATAY Şüpheli paketten kadın çantası çıktı
Kaynak: DHA
Antakya, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:23   Pilot proje 'Karaoğlan Manda Evi' açıldı
18:22   Bitlis'te 'torbacı' operasyonuna 10 tutuklama
18:20   Muğla'da orman yangını
18:19   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
18:18   15 Temmuz Marşı'nın yazarı Delen Yaşananları unutturmayacağız
18:18   Balıkçı tekneleri mazot ödülü için yarıştı
18:17   Bursa'da rahvan atlar yarıştı