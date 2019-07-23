Haberler» Güncel» Haber

HATAY SURİYE'DE, 2 AYLIK KUNDAKTAKİ BEBEK, REJİMİN BOMBARDIMANINDA ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARILDI

SURİYE'de rejim uçaklarının İdlib kentine bağlı Maarat El Numan ilçesinde, sivillere yönelik havadan gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 aylık kundaktaki bir bebek mucize eseri enkaz altından sağ çıkartıldı.

23.07.2019 11:26
HATAY SURİYE'DE, 2 AYLIK KUNDAKTAKİ BEBEK, REJİMİN BOMBARDIMANINDA ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARILDI
SURİYE'de rejim uçaklarının İdlib kentine bağlı Maarat El Numan ilçesinde, sivillere yönelik havadan gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 aylık kundaktaki bir bebek mucize eseri enkaz altından sağ çıkartıldı.
Suriye rejim uçakları tarafından Maarat El Numan ilçesi dün havadan bombalandı. Saldırı sonrası bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ve sivil toplum kuruluşları enkaz altında yaralıları kurtarmaya başladı. Bu sırada enkaz altında ağlayan bir bebek sesi duyan ekipler hemen harekete geçti. 2 aylık olduğu tahmin edilen kundaktaki bir bebek sağ çıkarıldı. Babasının kucağına aldığı bebeğin yaşıyor olmasıyla çevrede bulunanlar sevinç çığlıkları attıl. İsmi öğrenilemeyen 2 aylık bebeğin enkaz altından sağ çıkması bir mucize olarak değerlendirilirken, çevredekiler hastaneye götürdü.
40 KİŞİ ÖLDÜ, 100'E YAKIN YARALI VAR
İdlib'in Maarrat El Numan ilçesinde rejime ait uçakların gerçekleştirdiği bombalı saldırıda en az 40 kişi öldü. Yerel kaynaklar 100'e yakın sivilinde yaralandığını belirtti. Bu arada yaralıların tedavisine ise çevredeki hastanelerde devam ediyor. Saldırıda yüzlerce yerleşim alanı da harabeye döndü. HATAY SURİYE'DE, 2 AYLIK KUNDAKTAKİ BEBEK, REJİMİN BOMBARDIMANINDA ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARILDI

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
11:46   Total ile Antik Kent Smyrna'da öğrencilere tarih ve felsefe atölyesi
11:45   Su baskını ve toprak kayması - Uğurlu köyünde bir kadın ile bir çocuk cesedi bulundu
11:45   AFYONKARAHİSAR YARALI KIZIL GEYİK YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI
11:45   ANTALYA ÖLEN EŞİNİN SÖZÜNÜ UNUTMADI, 64 KİLO VERDİ
11:45   BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
11:45   Başarı puanına ve isteklerinize göre tercih yapın?
11:44   Ağrı'da kurbanlık sevkıyatı başladı