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HATAY Suriye'de 25 bin yetim çocuğa iftar yemeği

Suriye'de 25 bin yetim çocuğa iftar yemeğiRAMAZAN ayının başından bu yana Suriye'nin İdlib kenti kırsalında yaşayan 25 bin yetim çocuğa, iftar yemeği ulaştırıldı.

08.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:55
Suriye'de 25 bin yetim çocuğa iftar yemeği
RAMAZAN ayının başından bu yana Suriye'nin İdlib kenti kırsalında yaşayan 25 bin yetim çocuğa, iftar yemeği ulaştırıldı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'de savaşın yetim bıraktığı çocuklara Ramazan ayı içerisinde de destek olmayı sürdürdüklerini söyledi. İHH'ya ait mutfaklarda pişirilen yemeklerin her iftardan önce yetimlere ulaştırıldığını belirten Tosun, 'Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Suriye içerisindeki toplu iftar organizasyonlarını bu sene iptal ettik. Ancak Ramazan ayı boyunca yetimlerimize iftar yemeği ulaştıracağız. Şimdiye kadar sadece İdlib kırsalında yaşayan 25 bin yetimimize her iftardan önce vakfımızın mutfaklarında pişirilen yemekleri dağıttık. Ramazan sonuna kadar bu çalışmamızı sürdüreceğiz' dedi.
Yetimlere sahip çıkılması adına Dünya Yetimler Günü'nün önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Tosun, 'Malum olduğu üzere her yıl Ramazan ayının 15'inde 'Dünya Yetimler Günü' başta Suriye olmak üzere dünya genelinde etkinlikler düzenliyorduk. Bu sene koronavirüs salgınına karşı tedbir amacıyla maalesef tüm organizasyonları iptal ettik. Bugünü çok önemli bir fırsat olarak görmeliyiz. İftar sofralarımıza oturduğumuzda zulüm ve açlıkla mücadele eden yetimleri aklımıza getirerek onlara sahip çıkmalıyız? şeklinde konuştu.
Suriye'deki Ramazan çalışmalarının sürdürüleceğini sözlerine ekleyen Tosun şunları söyledi: "İyilik hareketine destek olmak için hayırseverler, Suriye ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan insanlar için zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH'nın iyilik hareketine katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştirilecek kampanyalara destek olabilirler.? HATAY Suriye’de 25 bin yetim çocuğa iftar yemeği

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, İdlib, Güncel, Haber

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