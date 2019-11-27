Haberler » Güncel » Hatay suriye'de savaşın mağdur ettiği öğrencilere moral - Haber

Hatay suriye'de savaşın mağdur ettiği öğrencilere moral

Suriye'de savaşın mağdur ettiği öğrencilere moralSuriye'nin İdlib kenti kırsalında rejimin mağdur ettiği öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü Rahmet Okulu'ndaki öğrenciler, düzenlenen motivasyon etkinliğinde moral buldu.

27.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:08
'de savaşın mağdur ettiği öğrencilere moral
Suriye'nin kenti kırsalında rejimin mağdur ettiği öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü Rahmet Okulu'ndaki öğrenciler, düzenlenen motivasyon etkinliğinde moral buldu.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca kurulan Rahmet Köyü Okulu'nda eğitim öğretim gören 650 öğrenci için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Çocuklar etkinlik boyunca doyasıya eğlendi. İlk ve ortaokul seviyesinde 650 öğrencinin eğitim gördüğü Rahmet Köyü Okulu'nun bahçesindeki etkinlikte öğrenciler çeşitli oyun ve gösterilerle eğlendi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Rahmet Köyü Okulu'nda düzenlenen etkinlikle savaşın mağdur ettiği çocukların mutlu bir gün geçirdiğini söyledi. Tosun, Çoğunluğu yetimlerden oluşan öğrencilerin yaşadığı 100 konutlu Rahmet köyünde yaklaşık 2 yıl önce yaptığımız okulda eğitimli bireylerin yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğitim-öğretim döneminin başladığı süreçten bu yana yoğun bir tempoda çalışan öğrencilerin mutlu bir gün geçirmeleri için moral etkinliği düzenledik. Bu etkinliğe 650 öğrencimiz katıldıö dedi.
Etkinliğin sonunda derslerinde başarı kaydeden 186 öğrenciye onur belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.
Hatay suriye'de savaşın mağdur ettiği öğrencilere moral

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:17 Hava ambulansı Suriye uyruklu bebek için havalandı
14:17 Edirne'den kısa kısa
14:17 Terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 11 şüpheli yakalandı
14:12 24 Kasım Öğretmenler gününü Erciyes Dağı'nın zirvesinde tek başına kutladı
14:11 Türk Kızılayı ve MEB'den özel yetenekli öğrenciler için işbirliği
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:04 Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı
12:56 İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor'a 'Para bulun' diye talimat veriyor
12:55 Doktor rapor veremeyeceğini söyleyince küfür etti, yetmedi kafa attı
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
27.11.2019 14:18:12