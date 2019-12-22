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Hatay-suriye'den türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu

Suriye'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu (2)ACİL YARDIM PAKETİ DAĞITILDISuriye'nin İdlib kentinin güney kırsalında, rejimin hava saldırıları nedeniyle Türkiye- Suriye sınırındaki güvenli bölgelere doğru göç eden sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım...

22.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:00
'den sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu (2)
ACİL YARDIM PAKETİ DAĞITILDI
Suriye'nin kentinin güney kırsalında, rejimin hava saldırıları nedeniyle Türkiye- Suriye sınırındaki güvenli bölgelere doğru göç eden sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketi dağıtıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib şehir merkezi ile Sarmada ilçesi arasındaki çeşitli noktalarda bombardıman nedeniyle göç yoluna düşen aileler için hazırlamış olduğumuz acil yardım paketlerini dağıttık. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde kahvaltılık ürün, bisküvi, konserve, ekmek ve temiz içme suyu gibi gıda malzemeleri bulunuyor. Dağıtımlarımızdan ilk etapta bin kişi faydalandı dedi.
Tosun, saldırılar nedeniyle Türkiye- Suriye sınırına göç eden aileler için yardım çağrısında bulundu.
Hatay-suriye'den türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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