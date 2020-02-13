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Hatay suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (2)OBÜS VE ASKER SEVKİYATITürkiye'deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan bir yolcu otobüsü Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

13.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:47
sınırına askeri araç sevkiyatı (2)
OBÜS VE ASKER SEVKİYATI
Türkiye'deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan bir yolcu otobüsü Suriye sınırındaki 'ın ilçesine ulaştı. Bu sırada askerlerin kullanacağı çok sayıda ZPT, paletli vinç, mühimmat ile 4 tane fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi. Bazı çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla askerleri karşıladı. Sınırın sıfır noktasında yemek molası veren askerlerin daha sonra araçlarla Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gözlem noktalarına takviye olarak sevk edileceği öğrenildi.
Hatay suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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