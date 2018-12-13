Hatay Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri
'nce (TSK
) Suriye
sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden askeri konvoy geçti. Türkiye
'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Hassa
ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kırıkhan,TSK,Suriye,Hatay
13 Aralık 2018 Perşembe 15:58