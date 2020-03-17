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HATAY Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando sevkiyatı gerçekleştirildi.

17.03.2020 22:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:24
Suriye sınırına askeri sevkiyat
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi. HATAY Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kaynak: DHA

Etiketler : Suriye, Hatay, TSK, Güncel

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