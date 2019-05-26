HATAY SURİYELİ ÖĞRENCİLER DUVARLARI SÜSLEDİ

HATAY'ın Reyhanlı
ilçesinde, Karem eli Derneği üyesi gönüllü Suriyeli öğrenciler, ilçenin duvarlarına resim yaparak farklı bir görünüm kazanmasını sağlıyor.
Reyhanlı'daki Karem Derneği üyeleri gelişigüzel yazılarla çevre kirliliği oluşturan okul, bina, çevre duvarları gibi duvarların daha farklı görünmesini sağlamak, güzel bir görüntü oluşmasına destek amacıyla ilçedeki duvarlara çeşitli resimler yapıyorlar. Eğitim gördükleri dernekte yaratıcılık dersi kapsamında kolları sıvayan kızlı erkekli 30 öğrenci ellerinde yağlı boya, fırça ile duvarlara çeşitli resimler yapıyorlar. Projeden sorumlu Nur Razzaz, 'Yaratıcılık eğitim alıyoruz. Daha önce ilçede farklı yerlerde resimler çizerek boyadık, bu defa daha farklı olması için merkezde gördüğümüz ve izin aldığımız duvarlara resim çizip boyuyoruzö dedi. Amaçlarının yaratıcılığı göstermek, resim konusunda farkındalık yaratmak ve duvarların daha temiz güzel görünmesini sağlamak olduğunu söyleyen öğrencilerden Kifa Abdulselam ise, duvarları boyayarak hoş görünmelerini sağlamak amacıyla aldıkları eğitim kapsamında resim yaptıklarını belirtti.
Reyhanlı
, Güncel
Kaynak: DHA