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Hatay suriyelilerden mehmetçiğe sevgi gösterisi

Suriyelilerden Mehmetçiğe sevgi gösterisiTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgedeki askerler, Suriyeliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

02.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:13
Suriyelilerden Mehmetçiğe sevgi gösterisi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgedeki askerler, Suriyeliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.
İdlib kırsalındaki köy ve kasabalarda yaşayan Suriyeliler, TSK'ya ait askeri TIR'ların geçişi sırasında yollara çıktı. Türk ve Suriye bayrakları açan Suriyeliler, askerlere selam durup, dua etti. Bazı Suriyeliler de askeri araçların üzerine çıkarak, Türk bayrağı açtı.
Hatay suriyelilerden mehmetçiğe sevgi gösterisi

Bahar Kalkanı Harekatı, TSK, Güncel

Kaynak: DHA


2.03.2020 13:54:12