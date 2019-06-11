HATAY Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Suriyelilerin bayram dönüşü başladı Ramazan Bayramı
nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü başladı. Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesi Cilvegözü
Gümrük Kapısı'ndan, 20 Mayıs günü başlayan ve 31 Mayıs'ta sona eren çıkışların ardından dönüşlerde başladı. Türkiye
'nin çeşitli kentlerinde yaşayan ve bayram ziyareti için giden Suriyelilerin dönüşlerinde Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya pasaportlarının kontrolünden sonra girişlerine izin veriliyor. Bu arada, izdiham yaşanmaması için Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda polis, gümrük muhafaza ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: DHA
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