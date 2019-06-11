11.06.2019 14:20
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HATAY Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Suriyelilerin bayram dönüşü başladıRamazan Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü başladı.

Suriyelilerin bayram dönüşü başladı
Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü başladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, 20 Mayıs günü başlayan ve 31 Mayıs'ta sona eren çıkışların ardından dönüşlerde başladı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan ve bayram ziyareti için giden Suriyelilerin dönüşlerinde Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya pasaportlarının kontrolünden sonra girişlerine izin veriliyor. Bu arada, izdiham yaşanmaması için Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda polis, gümrük muhafaza ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. HATAY Suriyelilerin bayram dönüşü başladı
Kaynak: DHA
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