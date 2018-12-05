- Hatay'ta termal otelde yangın

- Hatay
'ta termal otelde yangınKısa sürede büyüyerek oteli saran yangına ekipler müdahale ediyor
HATAY - Hatay'ın Erzin
ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki İsos Termal
Otel'in mutfağında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek oteli saran yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri ile çevre ilçelerden sevk edilen söndürme ekipleri müdahale ediyor.Bu arada, itfaiye ekiplere otelde mahsur kalan vatandayları merdivenle kurtardı.
Sabah,Hatay,Termal
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:02