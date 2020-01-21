Haberler » Güncel » Hatay takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber

Hatay takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduHATAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, karşı şeritte park halindeki araçlara çarptı.

21.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:40
Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
HATAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, karşı şeritte park halindeki araçlara çarptı. Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, merkez Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi Caddesi üzerinde meydana geldi. 31 EH 01 plakalı otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti. Taklalar atan araç karşı yöndeki park halinde bir araca çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:12  Kantinciler, Antalya'da buluştu
22:10  NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye olmadan DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı...
22:10  Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı
22:08  TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti
22:06  Eski istihbaratçı Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası
21.01.2020 22:15:46