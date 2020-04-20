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HATAY Tedavisi tamamlanan karı-koca, alkışlarla taburcu edildi

Tedavisi tamamlanan karı-koca, alkışlarla taburcu edildiHATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (HKMÜ) Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Müfit Ekinci (65) ve eşi Ayhan Ekinci (59), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

20.04.2020 22:15 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:16
Tedavisi tamamlanan karı-koca, alkışlarla taburcu edildi
HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (HKMÜ) Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Müfit Ekinci (65) ve eşi Ayhan Ekinci (59), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. 18 Mart günü Müfit Ekinci, nefes darlığı, öksürük ve solunum sıkıntısı nedeniyle HKMÜ Araştırma Hastanesi izole polikliniğine gelerek müracaatta bulundu. Bundan 4 gün sonra Müfit Ekinci'nin eşi Ayhan Ekinci de aynı şikayetlerle hastaneye geldi. Hastaneye yatışı yapılan Ekinci çiftinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca, tedaviye başlandı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Ekinci çifti, sağlık çalışanlarının özverili çalışmasıyla koronavirüsü yenerek, bugün kendisini tedavi eden hastane personelinin akışları eşliğinde taburcu edildi. Hastaneye ölü geldiğini, ancak sağ olarak çıktığını söyleyen Müfit Ekinci, tedavilerini yapan ve kendilerini uğurlamaya gelen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. HATAY Tedavisi tamamlanan karı-koca, alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Üniversitesi, Ekinci, Güncel
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