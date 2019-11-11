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Hatay tel abyad ve rasulayn'da 2 bin aileye yardım

Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardımİnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım vakfı tarafından, Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye insani yardım yapıldı.

11.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:05
Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım vakfı tarafından, Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye insani yardım yapıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde yaşayan 2 bin aileye İHH tarafından gıda kolisi, battaniye, hijyen paketi, ekmek ve çocuk paketi ulaştırıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının sürdürüldüğünü söyleyerek, Bu bölgelerde yaşayan sivillerin gıda, hijyen kolisi, battaniye ve çocuk paketi gibi malzemelere ihtiyaçları vardı. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu malzemeleri bölge halkına ulaştırdık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 2 binin üzerinde aile faydalandı. Çalışmalarımız devam edecektir dedi.
Hatay tel abyad ve rasulayn'da 2 bin aileye yardım

İnsani Yardım Vakfı, Telabyad, İHH, Güncel

Kaynak: DHA


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