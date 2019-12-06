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Hatay teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti 4 asker yaralı

Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralıHatay'da Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı arazi taraması yapan 4 asker, tuzaklanan el yapamı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

06.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:45
Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı
Hatay'da Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı arazi taraması yapan 4 asker, tuzaklanan el yapamı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.
İskenderun ve Dörtyol ilçeleri yaylalarında terör örgütü PKK'ya yönelik arazi tarama çalışmaları başlatıldı. Operasyon sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker, yaralandı. Yaralı askerler, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İskenderun Kaymakamı İskender Yöndem ile 39. Mekanize Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılıç, hastaneye gelerek, askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.
Hatay teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti 4 asker yaralı

PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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