21.06.2019 16:53
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HATAY Ulusal Resim Çalıştayı sergi hazırlıklarına devam ediyor

Ulusal Resim Çalıştayı sergi hazırlıklarına devam ediyorHATAY'da Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilk defa düzenlenen Ulusal Resim Çalıştayı Türkiye'nin farklı illerinden gelen sanatçıların yaptığı eserler ile renkli görüntülere sahne oluyor.

Ulusal Resim Çalıştayı sergi hazırlıklarına devam ediyor
HATAY'da Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilk defa düzenlenen Ulusal Resim Çalıştayı Türkiye 'nin farklı illerinden gelen sanatçıların yaptığı eserler ile renkli görüntülere sahne oluyor.
Hatay Mesleki Eğitim kurslarında gerçekleştirilen Çalıştayda HBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında görev alan resim öğretmeni Mehmet Ali İsaoğulları, Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ünal Kuş, resim öğretmeni Selmani Baki Kocaispir ve ressam Ali İrgin bulunuyor.
Hatay'da ilk defa gerçekleştirilen Çalıştay'ın, Hatay'ın sanat yaşamını canlandırmak ve kente özgün sanat eserleri kazandırma amacı taşıdığı belirtildi.
22 Haziranda gerçekleştirilecek sergi için hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Selmani Baki Kocaispir, Sanat son rötuşları atıyorlar, çalışmalarını sergiye hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Şu anda her şey iyi yolunda gidiyorö dedi.HATAY Ulusal Resim Çalıştayı sergi hazırlıklarına devam ediyor
Kaynak: DHA
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