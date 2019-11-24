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Hatay umut bebek, hayata tutundu

Umut bebek, hayata tutunduHatay'da 4 ay önce erken doğum sonucu 670 gram prematüre olarak dünyaya gelen ve yaşamasına zor gözüyle bakılan 'Umut' bebek, hayata tutundu.

24.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:29
Umut bebek, hayata tutundu
'da 4 ay önce erken doğum sonucu 670 gram prematüre olarak dünyaya gelen ve yaşamasına zor gözüyle bakılan 'Umut' bebek, hayata tutundu.
ilçesinde 2 yıl önce evlenen Sabahattin (31) ve Hüsniye Mansuroğlu (25) çiftinin bebeği, doğum suyunun erken gelmesi sebebiyle 25'inci haftada prematüre olarak sezaryenle dünyaya geldi. 670 gram olarak hayata gözlerini açan Umut bebeğin, doktorlar yaşamasına zor gözüyle baktı. Yoğun Bakım Üniversitesi'ne alınan Umut bebek, 110 günlük yoğun süren bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
Hamilelik döneminde ismini Ayaz koymayı düşündükleri bebeklerinin kendilerine umut olduğunu anlatan anne Mansuroğlu, Geçirdiğimiz zor süreç bizi çok korkuttu. Ama çok şimdi iyi ve mutluyuz. Bebeğimi kucağıma aldım, dünyalar benim oldu. Onu ilk gördüğümde acaba yaşayabilecek mi diye çok korktum. Çok şükür ki iyileşti ve bizim umudumuz oldu. Biz bebeğimizin ismini Ayaz koyacaktık ama o bize Umut olunca ismini Umut koyduk. Umarım hayatı boyunca bu kadar umut dolu bir çocuk olur dedi.
2,5 KİLOYU AŞTI
Doğum Uzmanı Rasim Kamacı, doğum aşamasından sonra girilen zorlu süreci değerlendirdi. Kamacı, Bebeğe doğar doğmaz ilk müdahaleleri yaptık ve yeni doğan yoğun bakımına aldık. 110 günlük süreç içesinde bebeğe 6 defa kan takviyesi ve gerekli patolojileri yaptık. Bebeğimizin sağlık durumu gayet iyi. 2 kilo 650 grama ulaştı ve taburcu ettik diye konuştu.
Hatay umut bebek, hayata tutundu

Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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