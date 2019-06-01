HATAY Vali Doğan, Medeniyetler Korosu ile iftar yaptı

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Vali Doğan, Medeniyetler Korosu ile iftar yaptıHatay Valisi Rahmi Doğan, ve eşi Gülden Gülizar Doğan, Kadir Gecesi'nde Hatay Medeniyetler korosu ile iftar yaptı.Medeniyetler Evinde gerçekleşen İftar programına Vali Rahmi Doğan'ın yanı sıra Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Ortodoks Kilisesi Papazları Dimitri Dogum ve Jan Delüller, Katolik Kilisesi Rahibi Domenico Bertogli, Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu, Alevi Cemaat Önderi Şefik Kazar, Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat ve Medeniyetler korsu üyeleri katıldı.İftar programında ev sahibi olarak bir konuşma yapan Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat, "Bu gece Kadir Gecesi bizde aile içerisinde iftar yapıyoruz. Farklı dinlerin kanaat önderleri de bizimle birlikteler. Bugün farklı dinden arkadaşlarımız Kadir Gecesi'nde bizimle birlikte oldukları için oruç tuttular. Bu bizim için çok değerli" ded.Valisi Rahmi Doğan ise, "Bugün gerçekten farklı bir gün. Farklı dinden arkadaşlarımız da bugün için oruç tuttular ve bizimle birlikte iftar yaptılar; çünkü birbirini anlamak, birbirinin derdiyle hemhal olmak, aynı duygu ve düşünceleri taşıyabilmek adına bir günde olsa bunu yaşamış olmak çok önemli" diye konuştu.Ortadoğu sorunlarının çözümü için Hatay'ın örnek alınması gerektiğini belirten Vali Rahmi Doğan Hatay'ın örnek alındığı takdirde gözyaşlarını ve kanın dineceğini ifade ederek Kadir gecesinde anlamlı bir iftar programına ev sahipliği yapan Hatay Medeniyetler Korsu'na teşekkür ederek sözlerine son verdi.