HATAY Vali Rahmi Doğan İl Jandarma heyetini makamında kabul etti

Vali Rahmi Doğan
İl Jandarma
heyetini makamında kabul ettiHatay
Valisi Rahmi Doğan Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Hatay İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Rahmi Doğan Jandarma Teşkilatı'nın, 14 Haziran 1839 yılında Tanzimat Fermanı ile devletin yeniden yapılandırılmaya başladığı bir dönemde kurulduğunu belirterek '180 yıl çok önemli bir birikim. 180 yıldır Jandarma Teşkilatı bu topraklarda milletini, devletini huzur içinde yaşatmak için her türlü tedbiri alıp, yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan, gayret gösteren bu uğurda ter döken ve milletin refahı için bu uğurda emek sarf eden bir teşkilat. Ben teşkilat mensuplarını tebrik ediyorum, inşallah nice yıllara diyorum.dedi.
Makama kabulünden ötürü Vali Rahmi Doğan'a teşekkür eden Hatay İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkililikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan programlar ile ilgili bilgiler verdi.