Hatay Valiliği: Afrin'de 11 bombalı eylem yapan 7 terörist yakalandı

Hatay Valiliği: Afrin'de 11 bombalı eylem yapan 7 terörist yakalandıHATAY Valiliği, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 3 araç yakma ve 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG'li 7 teröristin Afrin'de yakalandığını açıkladı.

16.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:31
Hatay Valiliği: Afrin'de 11 bombalı eylem yapan 7 terörist yakalandı
HATAY Valiliği, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 3 araç yakma ve 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG'li 7 teröristin Afrin'de yakalandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Zeytin Dalı harekat bölgesinde Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; 3 araç yakma eylemi, 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG terör örgütü mensubu 7 şahıs Afrin merkezde bulunan 2 hücre evine yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır. Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan; 25 kilogram TNT maddesi, 8 adet elektrikli kapsül ile parça tesiri amacı ile özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir." Hatay Valiliği: Afrin’de 11 bombalı eylem yapan 7 terörist yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatay, Afrin, PKK, Güncel, Haber

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