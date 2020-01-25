Haberler » Güncel » Hatay Valiliği'nden 'yardım' açıklaması - Haber

Hatay Valiliği'nden 'yardım' açıklaması

ELAZIĞ merkezli yaşanan depremin ardından sosyal medya aracılığı ile yapılan yardım taleplerine ilişkin Hatay Valiliği'nden açıklama geldi.

25.01.2020 22:54 | Son Güncelleme: 25.01.2020 22:54Hatay Valiliği'nden 'yardım' açıklaması

ELAZIĞ merkezli yaşanan depremin ardından sosyal medya aracılığı ile yapılan yardım taleplerine ilişkin Valiliği'nden açıklama geldi.

Hatay Valiliği'nin resmi İnternet sitesinden yapılan açıklamada, " ve Malatya depremi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlarımızca sosyal medya mecralarında yardım taleplerinde bulunulduğu gözlenmiştir. Cumhurbaşkanımızın bildirdiği çerçevede var olan ihtiyaçlar, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Toplanacak yardımlar, bölgedeki ihtiyaç kapsamında kullanılmamış yeni malzemeler olmak kaydıyla, sadece ısıtıcı, giyecek ve gıda kabul edilecektir. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.



Elazığ, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:32  İslami Cihad'dan, Arap Birliği ve İİT'ye ABD ile koordinasyonu durdurma çağrısı
23:32  İzmir foça'dan elazığ'a yardım kampanyası
23:32  Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı
23:31  Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk
23:27  Soylu: "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite...
25.01.2020 23:42:01