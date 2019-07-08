08.07.2019 23:45
Haberler» Güncel» Haber

Hatay Valiliği: "Reyhanlı'daki yangında 3 kişi yaralandı, 10 kişi dumandan zehirlendi"

Hatay Valiliği: "Reyhanlı

Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde 3 katlı bir binanın altındaki depoda meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığını, 10 kişinin dumandan zehirlendiğini duyurdu.

Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde 3 katlı bir binanın altındaki depoda meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığını, 10 kişinin dumandan zehirlendiğini duyurdu.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "08 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle, Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın altında Dost Eli adlı insani yardım derneğine ait depoda (yağlı boya, gıda ve çeşitli yardım malzemesi) yangın çıkmıştır. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almış olup, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır" denildi.
Çıkan yangında 3 kişinin yaralandığı ve 10 vatandaşın ise dumandan zehirlendiği, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Reyhanlı, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:57   "İran, nükleer anlaşmada belirlenen seviyenin üstünde uranyum zenginleştirdi"
00:56   Çukurca'da köyde vurulan anne öldü, oğlu ise ağır yaralandı
00:56   Görenleri kendine hayran bırakan "Sülüklü Göl" keşfedilmeyi bekliyor
00:55   Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "KATİP" heyetini ağırladı
00:52   DHA DIŞ ? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BULGARİSTAN BAŞBAKANI BOYKO BORİSOV İLE GÖRÜŞTÜ
00:50   Bursa'da tır uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
00:47   ELAZIĞ'DA DRONE DESTEKLİ KAÇAK KAZI OPERASYONU: 4 GÖZALTI