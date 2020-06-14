Hatay Valiliğinden Barış Atay Mengüllüoğlu açıklaması

Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönündeki paylaşımının ardından konu ile ilgili olarak herhangi bir şikayetin olmadığını açıkladı.

Hatay Valiliğinden Barış Atay Mengüllüoğlu açıklaması
14.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:50
Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun " Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönündeki paylaşımının ardından konu ile ilgili olarak herhangi bir şikayetin olmadığını açıkladı.

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönünde bir paylaşımda bulunduğunu belirtilerek "konuyla ilgili olarak ne Valiliğimize ne de kolluk kuvvetlerimize bu yönde herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Olayın sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilmesinin ardından ilgililerle yapılan telefon görüşmesinde ise konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Buna rağmen konu, kolluk kuvvetlerimiz tarafından her yönüyle araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Barış Atay Mengüllü, Milletvekili, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haber

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