05.07.2019 22:05
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Hatay Valiliğinden CHP'li Suzan Şahin'e cevap

Hatay Valiliğinden CHP

Hatay Valiliğinden, Reyhanlı ilçesindeki patlamanın ardından kaymakamlık önünde olayın mahiyetiyle ilgili açıklamada bulunan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'e cevap geldi.

Hatay Valiliğinden, Reyhanlı ilçesindeki patlamanın ardından kaymakamlık önünde olayın mahiyetiyle ilgili açıklamada bulunan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'e cevap geldi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Reyhanlı'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak CHP Hatay Milletvekili sayın Suzan Şahin tarafından yapılan basın açıklaması, olayın mahiyeti ve oluş şekli güvenlik güçleri tarafından tespit edilmeden, deliller toplanıp adli makamlara iletilmeden ve ülkemizde yaşayan sosyal grupların hassasiyeti göz önünde bulundurulmadan yapılan bir açıklama olmuştur. Olayın oluşu ile ilgili bilgilerin bir kısmının gerçeği yansıtmadığı gibi soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve gizliliğini ihlal edecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi açısından bu tür açıklamaların yetkili organlar tarafından yapılmasının yerinde olacağı aşikardır. Ayrıca, adli süreci etkilemeye yönelik bu açıklamalar hukukun da konusudur" ifadelerine yer verdi.
(Mehmet Bayrak/İHA)
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Suzan Şahin, Reyhanlı, Hatay, Güncel

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