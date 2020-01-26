Hatay Valiliğinden deprem bölgesine yardımla ilgili açıklama

Hatay Valiliği deprem bölgesine yardımlarla ilgili Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevede var olan ihtiyaçların, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildiği, toplanacak yardımların, bölgedeki ihtiyaç kapsamında kullanılmamış yeni malzemeler olmak kaydıyla, sadece ısıtıcı, giyecek ve gıda kabul edileceğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, depremle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlardan sosyal medya mecralarında yardım taleplerinde bulunulduğuna yer verildi.

Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışından yardım çağrısında bulunulmamasının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçevede var olan ihtiyaçlar, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Toplanacak yardımlar, bölgedeki ihtiyaç kapsamında kullanılmamış yeni malzemeler olmak kaydıyla, sadece ısıtıcı, giyecek ve gıda kabul edilecektir. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımız ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplanma ehliyetinin İl AFAD Müdürlüğümüzün koordinesinde olduğunu hatırlatırız."

Kaynak: AA