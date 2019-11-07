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Hatay Valisi Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Zeytindalı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesi ve Zeytindalı Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

07.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:06 Hatay Valisi Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Zeytindalı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesi ve Zeytindalı Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç ve ilgili kurum amirleriyle birlikte, Suriye'nin Afrin bölgesine açılan Zeytindalı Gümrük Kapısı'na geldi.
Burada yetkililerden kapının faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Doğan, Hatay Valiliği koordinesinde Antakya Karayolları Müdürlüğü tarafından yapılan yol çalışmalarını da inceledi.
Doğan, daha sonra Cinderes İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Rahmi Doğan, Suriye, Hatay, Afrin, Güncel

Kaynak: AA

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