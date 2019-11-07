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Hatay Valisi Doğan'dan Afrin'de inceleme

HATAY Valisi Rahmi Doğan, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı ve Suriye'nin Afrin bölgesinde incelemelerde bulundu.

07.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:08 Hatay Valisi Doğan'dan Afrin'de inceleme

HATAY Valisi Rahmi Doğan, Zeytin Dalı Gümrük Kapısı ve Suriye'nin Afrin bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Rahmi Doğan, beraberindeki 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, vali yardımcıları Şenol Bozacıoğlu, Salih Altun ve Yusuf İzci, 2. Hudut Alay Komutanı Albay Ümit Durmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı ve  Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile birlikte Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'na gitti. Yetkililerden bilgi alan Vali Doğan ile beraberindeki heyet, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'e geçti. Vali Doğan, Hatay Valiliği koordinesinde Karayolları Müdürlüğü'nün yürüttüğü Afrin yol çalışmalarını yerinde inceledi. Cinderes İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret Vali Doğan, görevlilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Rahmi Doğan, Hatay, Afrin, Güncel

Kaynak: DHA

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