Hatay Valisi Doğan'dan bayram ziyaretleri

Hatay
Valisi Rahmi Doğan
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla polis, asker, huzurevi sakinleri ve sevgi evinde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Doğan
, polisevinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada Ramazan Bayramının huzura, birlik ve beraberliğe hayırlı katkılar sağlamasını temenni etti.
Tüm yurtta bayramın en güzel şekilde kutlanabilmesi için güvenlik kuvvetlerinin büyük gayret gösterdiğini ifade eden Doğan, ülke genelinde fedakarca görev ifa eden tüm emniyet personeline görevinde başarılar diledi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden Vali Doğan, burada askerlerin bayramını kutladı.
Vali Doğan, huzurevi sakinleri ve sevgi evinde kalan çocukların da bayramlarını kutlayarak ve onlarla bir süre sohbet etti.
Kaynak: AA
Nezih Doğan
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