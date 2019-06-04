Hatay Valisi Doğan'dan şehit ailesine bayram ziyareti

Hatay
Valisi Rahmi Doğan
, geçtiğimiz ay Şırnak
'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade
Sözleşmesi Er Ercan Can
'ın (24), Hatay'ın Hassa
ilçesindeki ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Doğan, Küreci
Mahallesindeki şehit evini ziyaret ederek şehidin babası Abdullah Can ile annesi Hatice
Can'ın Ramazan Bayramını kutladı.
Vali Doğan^'ın ziyaretine İl Jandarma
Komutan Vekili Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan
, Belediye Başkanı Mehmet Karataş
ve kurum amirleri eşlik etti.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dua edildi.
Kaynak: AA
Güncel