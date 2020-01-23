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Hatay Valisi Doğan, gümrük çalışanlarını kabul etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin ve beraberindekileri makamında kabul etti.

23.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:36Hatay Valisi Doğan, gümrük çalışanlarını kabul etti
Valisi Rahmi Doğan, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin ve beraberindekileri makamında kabul etti.
Vali Doğan, 26 Ocak Gümrük Günü dolayısıyla ziyarette bulunan Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin'den yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Gümrük teşkilatının çok önemli görevleri ifa ettiğini dile getiren Doğan, Hatay'ın da şu an Yayladağı, Cilvegözü ve birkaç ay önce açılan Zeytindalı olmak üzere üç gümrük kapısının bulunduğunu kaydetti.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nın Suriye'ye açılan insani yardım kapısı durumunda olduğunu ifade eden Doğan, bu kapı sayesinde zor durumdaki insanların ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
Vali Doğan, gümrük çalışanlarının 26 Ocak Gümrük Günü'nü de kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Doğu Akdeniz, Nezih Doğan, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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