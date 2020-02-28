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Hatay Valisi Doğan: "Hava saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

28.02.2020 04:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:10Hatay Valisi Doğan:
Valisi Rahmi Doğan, 'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit oldu, diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik. Ağır yaralı olan askerlerimizden 4 tane Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Hava saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Şuan itibariyle 32 yaralımız var ve bu yaralı askerlerimizin hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığını söyleyebilirim.Bu yaralılarımızın bütün tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir." ifadelerini kullandı. - HATAY

İdlib, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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