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Hatay valisi doğan idlib'de 33 askerimiz şehit oldu

Hatay Valisi Doğan İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (4)VALİ DOĞAN ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİHatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 03.

28.02.2020 04:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:03
Valisi Doğan 'de 33 askerimiz şehit oldu (4)
VALİ DOĞAN ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİ
Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 03.45'de yaptığı açıklamada, İdlib'de düzenlenen hava saldırısındaki şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı. Vali Doğan, 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağolsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız hiçbir yaralı Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler dedi.
Hatay valisi doğan idlib'de 33 askerimiz şehit oldu

Nezih Doğan, Hatay, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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