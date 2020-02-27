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Hatay Valisi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur"

İdlib'deki saldırı Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamaları HATAY - Hatay Valisi Doğan: "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır.

27.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:00
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Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamaları HATAY - Hatay Valisi Doğan: "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur"
Vali Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor"
Hatay Valisi Rahmi Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur"
Vali Doğan: "(İdlib'deki saldırı) Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır.
Hatay Valisi Doğan:

Nezih Doğan, Hatay, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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