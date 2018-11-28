Hatay Valisi Doğan Muhtarlarla Buluştu

Hatay
Valisi Rahmi Doğan
, Antakya
ve Defne
ilçesine bağlı muhtarlarla bir araya geldi.
Doğan, Antakya'da bir otelde gerçekleşen toplantıda muhtarların mahallelerindeki sorun ve taleplerini dinledi
Muhtarların halka ulaşmak için önemli olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:
"Muhtarlarımız bizim halka ulaşabildiğimiz, halka dokunabildiğimiz noktalar. Muhtarlarımız sayesinde hem vatandaşımızın ahvalinden haberdar oluyoruz hem de sorunları öğrenebiliyoruz. Ülkemizin yoğun gündeminden dolayı bazı noktalara ulaşamadığımız zamanlarda muhtarlarımız bizlere yardımcı oluyor. Ülkemiz bir takım süreçlerden geçiyor. Hatay'a baktığımızda yanı başımızda devam eden bir operasyon var. Bu operasyonlar milletimizin huzuru ve ülkemizin bekasıyla alakalı hususlar. Dolayısıyla ülkemizin sınır güvenliği anlamında yapmamız gereken operasyonlar var. Bunun yanında ülkemize uygulanan ekonomik baskılar var. Bu ekonomik baskılar psikolojik olarak bertaraf edilmiş durumdadır. Devlet olarak, millet olarak büyüyeceğiz güçleneceğiz."
Toplantının devamında Vali Doğan
, muhtarların kendisine ilettiği sorun ve taleplerin çözümüne ilişkin ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.
Nezih Doğan,Antakya,Hatay
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:38