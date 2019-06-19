Hatay Valisi Rahmi Doğan Afrin'de incelemelerde bulundu

Hatay
Valisi Rahmi Doğan
, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) ve Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO) tarafından terörden arındırılan Afrin
'de incelemelerde bulundu.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Doğan, Afrin'e bağlı Raco, Bülbül, Şeran ve Cinderes bölgelerini ziyaret etti.
Doğan, ziyarette, Hatay Valiliği koordinesinde bölgede gerçekleştirilen güvenlik, sağlık, eğitim ve diğer hizmetleri inceledi.
Ziyarette Doğan'a, vali yardımcıları Şenol Bozacıoğlu, Tolga Polat
, Orhan Aktürk ile İl Jandarma
Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk
, Hassa
Kaymakamı Yusuf Turan
, Kumlu
Kaymakamı Ercan Kayabaşı
ve askeri yetkililer de eşlik etti.