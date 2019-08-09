Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın babası vefat etti

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Valisi Rahmi Doğan'ın babası Kaya Doğan vefat etti.
Kaya Doğan için cuma namazı sonrası Sivas
Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi.
Kaya Doğan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Milli Savunma Komisyon Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, milletvekilleri, çevre illerin valileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.