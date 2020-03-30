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Hatay Valisi Rahmi Doğan'ndan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili il genelinde bazı cadde ve bulvarların kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

30.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:04
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ndan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Hatay Valisi Rahmi Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili il genelinde bazı cadde ve bulvarların kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Herkesten anlayış beklediğini belirten Doğan, "Biz bunu polis zoru ile çözemeyiz. Herkesten anlayış bekliyoruz. Ana caddeleri trafiğe kapattık. Yoğunluğu önlemek istiyoruz. Herkes şikayetçi ama uyan yok. Lütfen." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Rahmi Doğan, Twitter, Hatay, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hatay Valisi Rahmi Doğan'ndan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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