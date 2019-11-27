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Hatay Valisi Rahmi Doğan, sınır birliklerini ziyaret etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan karakol ve üs bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

27.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:06Hatay Valisi Rahmi Doğan, sınır birliklerini ziyaret etti
Valisi Rahmi Doğan, Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan karakol ve üs bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Yayladağı ilçesinde sınırın sıfır noktasında bulunan Topraktutan Hudut Karakolu ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesini ziyaret ederek burada görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.
İlçede bin 740 rakımlı 208. Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığına da giden Vali Doğan, hudut kartallarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Doğan, yaptığı açıklamada vatan evlatlarının vatanın her noktasında olduğu gibi Hatay'da da Türk bayrağını dalgalandırdığını belirtti.
Sınırda askerlik yapmanın büyük bir onur ve gurur olduğunu aktaran Doğan, "Sizler burada vatanın sınır noktasında nöbettesiniz. Bu önemli görevin farkında olmanız bizi gururlandırıyor. Sizler ailenizin bize emanetisiniz. Biz de size moral vermek için buradayız." ifadelerini kullandı.
Vali Doğan'ın ziyaretlerine 2. Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Oğuz Emre Çiçek de eşlik etti.

Nezih Doğan, Rahmi Doğan, Türkiye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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