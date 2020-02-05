Haberler » Güncel » Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı - Haber

Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

05.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:30Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
ve 'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 kilo 350 gram esrar, 32 gram metamfetamin, 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay polisinin uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında kent genelinde yaptığı çalışmalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

Gaziantep, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
5.02.2020 15:49:43