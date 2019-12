Hatay Ve Mardin Mutfağı Ustasından Yılbaşı Hindisi Tarifi

019'un son haftasında evlerde yılbaşı tarifleri yapmanın heyecanı başlıyor. Yılbaşı davetlerinin vazgeçilmezi olan hindi, zahmetli olsa da sofraya yakışır görüntüsüyle gönülleri fethediyor. Peki, yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi hazırlamanın püf noktaları neler?

Her sene yılın son demlerinde kalplerin çarpmasını sağlayan yılbaşı gecesi için, birbirinden farklı lezzetlerin eşlik ettiği kutlama yemekleri hazırlanıyor. Yılbaşı menülerinin baş tacı hindiyse zahmetli yapılışına rağmen sıkça tercih ediliyor. Her kültürün farklı umutlarla pişirdiği hindi, yeni yıldan beklenen dileklerle birlikte çeşitli anlamlar da kazanıyor.

Diğer ülkelerde yıl içinde sıkça tüketilen hindi, ülkemizde daha çok yılbaşı döneminde sofralara konuk oluyor. Peki, Mardin usulü yılbaşı hindisi nasıl yapılıyor? İçine konan malzemeler ve etrafındaki bulgurla lezzetinin artırılan hindinin iç kısmına ayrıca ekmek de ilave ediliyor. Ekmek, evin bereketinin artması ve yaratıcının verdiği nimetlere şükretmek amacıyla kullanılıyor. Hindi tütsülendikten sonra, üzerine sürülen limon sayesinde tütsünün ve hindinin kendine has kokusunu engellemek mümkün oluyor. Bu işlem sonrasında, yine hindinin etrafına sürülen tuz sayesinde derinin yumuşaması sağlanıyor.

Hindiyi fırına koymadan önce, derin bir kabın içerisine yerleştirmek gerekiyor. Derin bir kabın içerisine yerleştirmekse, pişerken suyunu bırakan hindinin suyunu korunmasını sağlıyor. Hindi, folyoyla ya da fırın poşetiyle fırında kolayca pişirilebiliyor. Poşetin kenarlarına açılacak olan deliklerle hindinin pişmesi kolaylaşıyor. Fakat deliklerin poşetin alt kısmından açılmaması gerekiyor. Böylece hindinin suyunun akması engellenebiliyor. Hindi piştikten sonra fırın poşetinde kalan etlerle çorba yapılabildiği gibi yemeğin yanında sos olarak da değerlendirilebiliyor.

Malzemeler

1 adet hindi (4 kg kadar)

1 adet limon

2 yemek kaşığı tuz (hindiyi ovmak için)

2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yemek kaşığı kekik

İç Malzemesi

1 adet elma

2 adet kuru soğan

2 adet havuç

2 adet kereviz sapı

1 dilim ekmek

Bulgur Pilavı İçin

2 su bardağı şehriyeli Mardin bulguru

1 yemek kaşı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam tuz

1 su bardağı kadar çiğ badem

Sos

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 yemek kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

1 dilim taze zencefil

İlk olarak kısık ateşin ayarlandığı ocakta hindinin üzerinde kalan tüyleri tütsüleyin. Hindiyi tütsü kokusundan arındırmak için bir adet limonla, bütün haldeki hindiyi ovun ve sonrasında yıkayın. Daha sonra hindinin derisini yumuşatmak için ovma işlemini bu kez tuzla tekrarlayın ve son olarak tekrar yıkayın. Kağıt peçete yardımıyla hindiyi iyice kurulayın. Isıya dayanıklı bir iple hindinin ayaklarını bağlayın. İyi pişmesi için boyun kısmı ve arka tarafındaki fazlalıkları kesin. Hindi eti, tavuk etine göre biraz kuru olduğu için, elinizi hindinin derisinin altına geçirip, tereyağı ile karıştırılmış kekikle her yerini güzelce yağlayın. Daha sonra dışı için hazırlanan sosu her yerine güzelce yayın. Hindinin içerisineyse dilim dilim kesilen sap kerevizi, 1 adet yeşil elmayı, havucu, soğanı ve bir dilim ekmeği çok az tuzlayarak yerleştirin. Hindiyi fırın poşetine koyarak ya da folyoyla her yerini kapatarak pişirin.

Pişen hindi suyunu salacağı için derin bir kabın içerisine yerleştirin. Poşet kullanımında, poşetin yanmaması için içine bir kaşık un koyarak her yerine yayın. Hindiyi içine koyarak, ağzını kapatın. İki yanından kürdan ile küçük delikler açın. Önceden ısıtılan 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika, daha sonra 170 derecede ortalama 2 saat kadar her yeri kızarıncaya kadar pişirin.

Hindinin içerisinden çıkarılan boyun kısmı ayrı bir lezzete sahip olduğu için, hindinin etrafına konulacak Mardin şehriyeli bulgurunu bu etle hazırlayın. 4 bardak suda yumuşayıncaya kadar hindinin boynunu pişirin. Pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağını alarak hafifçe kızdırın. Üzerine çok az tuz ekleyerek bulguru kavurun. Haşlanan boyun ve suyunu da ekleyerek bulguru suyunu çekene kadar pişirin. Son olarak tarife daha fazla lezzet katacak çiğ bademi kavurun ve etrafına yerleştirin.

Hindi piştikten sonra torbada kalan suyu ayrı bir kaba alın ve hindinin ayaklarındaki ipleri çıkarın. Etrafına bulguru ve bademleri koyup servise hazır hale getirin. Afiyet Olsun!