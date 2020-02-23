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Hatay ve Mersin'de Galatasaray taraftarları derbi maçın ardından büyük sevinç yaşadı

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine Hatay ve Mersin'de sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

23.02.2020 23:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:02Hatay ve Mersin'de Galatasaray taraftarları derbi maçın ardından büyük sevinç yaşadı
Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta 'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine ve 'de sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.
Hatay'da kentin farklı noktalarında bir araya gelen taraftarlar marşlar eşliğinde tezahürat yaptı. Ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla caddelerde tur atan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.
Araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, tezahüratların ardından, ellerindeki meşaleler ile görsel şölen sundu.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taşkınlık yaşanmaması için önlem aldı.
Mersin
Mersin'de taraftarlar, merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'nda buluştu.

Ellerindeki meşalelerle marşlar söyleyip galibiyeti kutlayan taraftarlar, büyük mutluluk yaşadı.

Bazı taraftarlar davul zurna eşliğinde halay çekerken, bazı taraftarlar da ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla galibiyet coşkusunu yaşadı.

Çok sayıda taraftarın araçlarıyla şehir turu yaptığı kutlamalarda emniyet ekipleri de önlem aldı.

Galatasaray, Mersin, Hatay, Spor

Kaynak: AA

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