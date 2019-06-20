HATAY Yaz yağmuru serinletti

Yaz yağmuru serinlettiHatay
'da kent merkezinde etkili olan yağış ile birlikte hava sıcaklığı 24 dereceye kadar düştü.
Sıcak ve nemli havası ile bilinen Çukurova
Bölgesi kentlerinden Hatay, yaz yağmuru ile ıslandı. Saat 12.00 sıralarında kent merkezinde etkili olan yaz yağmuru, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimi yağmurda ıslanmamak için binaların altına girerken, kimi de tatlı serinliğin keyfini çıkardı. Yağış, 30-32 derece arasında seyreden sıcaklığın 24 dereceye düşmesini sağlarken, serinliğin gün boyu sürmesi bekleniyor.