HATAY Yıkım ekskavatörü apartmana iki vinçle çıkartıldı

Yıkım ekskavatörü apartmana iki vinçle çıkartıldıHATAY'ın İskenderun ilçesinde yıkım için bir ekskavatörün 2 vinçle 6 katlı binanın üzerine çıkarılması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

04.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:14
Yıkım ekskavatörü apartmana iki vinçle çıkartıldı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde yıkım için bir ekskavatörün 2 vinçle 6 katlı binanın üzerine çıkarılması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Kentin en işlek caddesi İsmet İnönü Caddesi'nde, birbirine bitişik apartmanların arasındaki bir bina için yıkım çalışması başlatıldı. Binalar boşaltılırken, 6 katlı binanın damına ekskavatör çıkartılması için hazırlık yapıldı. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, iki vinç yardımıyla ekskavatör binanın damına çıkartıldı. Çevredeki vatandaşlar çalışmaları ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Ekskavatör, yukarıdan zemine doğru yıkım çalışmasına başladı. HATAY Yıkım ekskavatörü apartmana iki vinçle çıkartıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İskenderun, Güncel, Haber

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