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Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti

Hatay'da trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, bozulan aracı uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun trafiğe açılmasını sağladı.

22.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:24

Hatay'da yol ortasında aracı bozulan vatandaşın imdadına trafik polisleri yetişti. Polisler, trafiğin aksamaması için aracı uygun bir yere kadar itti.

Merkez Antakya ilçesi Sanayi Kavşağı'nda arıza yapan araç sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri yardım etti. Bölgede trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, aracı uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun trafiğe açılmasını sağladı. Bölgedeki bir kişi, o anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

İşte o anlardan kareler;

Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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