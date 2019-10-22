Haberler » Güncel » Hatay yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Hatay yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptıHatay'ın Arsuz ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Hamza Esen'e otomobil çarptı.

22.10.2019 11:49Hatay yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Hamza Esen'e otomobil çarptı. Gece restoran ve eğlence yerlerinde çiçek satan, gündüz ise bir fabrikada işçi olarak çalışan Hamza Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Arsuz ilçesi Karaağaç Sahil Yolunda gerçekleşen kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kazada yaralanan Esen, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Hatay, Arsuz, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 Güney Kore'de ABD Büyükelçiliği konutuna zorla giren öğrencilere tutuklama
12:26 Alanya Kalesi'nde yıkılan surlar onarılmadı
12:26 Libya'da Hafter güçlerinin saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti
12:26 Eyüpsultan'da iki kişinin öldürülmesi
12:26 Kamyonetinde ölü bulundu
12:26 Kamyoneti yayaların üzerine şaka yapmak için sürmüş
12:25 "Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 terörist etkisiz hale getirildi"
22.10.2019 12:27:28